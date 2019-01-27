Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür" dedi.

Erdoğan, Millet ittifakı hakkında, "Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır."

"Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getiricektir." dedi.

Kaynak: AA