AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili Antalyalılar değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bir süredir Antalya'mızı etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu felaketlerde malları zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Antalya’da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin ediliyor, gereği neyse yerine getireceğiz.https://t.co/Ry7unr4q7A pic.twitter.com/GdlLDwhWjD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2019

"Antalya'da 100 milyon liralık maddi zarar var"

Antalya her seferinde yaralarını sarıp hedefine yürümeyi başarmış bir şehrimizdir. Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Bununla ilgili olarak ilgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Bütün bunlardan hareketlede gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen herşeyi yıkan sert rüzgarlar insan tedbirini aşan afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Tüm Antalya'mıza geçmiş olsun temennisini burada ifade ediyorum.

Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlerde 31 Mart akşamı zillet ittifakını da, illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden kullanacağına inanıyorum.

"Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz"

Antalya sadece ülkemizin en kadim şehirlerinden biri değil aynı zamanda gerçek bir dünya şehridir. Geçtiğimiz yıl bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın dört bir yanından misafir ettiği insanlarla turizmde marka olan Antalya, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği tarım ürünleri ile bu alanda da bir markadır. Ev sahipliği yaptığı G20 gibi EXPO gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahçup etmemiştir. Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Biz Antalya'yı sadece turizmin değil gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

"Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık"

Biz Antalya'yı sadece turizm alanında değil her konuda en iyi hizmetlere kavuşturmak için çalışıyoruz. Son 16 yılda Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. 4 üniversite kurarak üniversite sayısını 5'e çıkardık. Antalya'da 3 tane Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Sağlıkta 20'si hastaneden oluşan 56 sağlık tesisi yaptık. 11 adet sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. Şehir Hastanesi'nin de ihale süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 katrilyon bu devlet resmen destek vermiştir. 2002 yılına kadar Antalya'ya 195 kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunu 640 kilometreye çıkardık. Şu an Antalya'da toplam maliyeti 13 katrilyon lira olan yol yapımı projelerimiz sürüyor. Biz icraat yapıyoruz laf değil. Eserlerimizle ortadayız.

"Antalya'ya 3. havalimanını yapacağız"

Şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Antalya aynı zamanda bir tarım şehridir. Bunun için de baraj ve göletler son derece önemli. Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Ayrıca 10 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Antalya'da 472 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için içerisinden araç geçen dev borularla isale hattı inşa ediyoruz. Böylece Antalya'nın içme suyu gibi bir problemi asla olmayacak. Antalyalı çiftçilerimize 1,1 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. 196 bin Antalyalı işverenimize 4 katrilyon liralık teşvik sağladık. Önümüzdeki dönemde inşallah Antalya'yı büyütmeye, yükseltmeye devam edeceğiz.

AK Parti Türkiye'ye ve Antalya'ya hizmet etmiştir, yatırım yaptımıştır, eser kazandırmıştır. İnşallah iktidar ve belediye el ele vermek suretiyle Antalya'mıza eserler kazandıracağız.

1994 Mart'ında belediyelerde biz CHP belediyesinden İstanbul'da dev çöplükleri aldık. Vahşi çöplükleri aldık. Sular akmayan bir İstanbul ve tankerler sular getiriyordu işte o tankerlerle sular taşınıyordu. Bunları yaşadık fakat biz Istranca Dağları'nı delerek 180 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik. Bir de alternatiflerini hazırladık. Boğaz'ın altından Anadolu'dan Avrupa'ya su aynı şekilde yine alternatif Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na su.

81 vilayetimize ve vatandaşımıza hep aynı mesafede bulunduk hep aynı hizmetleri götürdük hep aynı muhabbetle baktık hepsini bir ve beraber kucakladık. Hamdolsun milletimiz de bize aynı anlayışla baktı. İşte 16 yıldır hep bizi iktidarda tuttu. Türkiye'den her kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir.

"Milletin istikbaline saldıran kim varsa karşısına dikildik"

Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik.

"Mücadelemiz tarihi bir öneme sahip"

Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır.

Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı.

Antalya merkez ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı

Menderes Türel'i daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

AK Parti Antalya'da Aksu, Kepez, Elmalı, Demre, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi için mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alanya, Kemer, Korkuteli ve Finike'de MHP'nin adayını destekleyecek. Alanya'da Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Üras, Korkuteli'nde Ömer Niyazi İşlek, Finike'de ise Nail Dülgeroğlu Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Antalya'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Akseki'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı'nda Emre Efecan, Elmalı'da Ümit Öztekin, Gazipaşa'da Adil Çelik, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren, İbradı'da Hatice Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü, Konyaaltı'nda Gaye Doğanoğlu, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat'ta Hasan Öz, Muratpaşa'da Gökcen Özdoğan Enç, Serik'te Enver Aputkan."

Kaynak: TRT Haber, AA