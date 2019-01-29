3 bin 200 metre yüksekliği ile anıtsal bir doğa harikası olan Palandöken Dağı’nın kış turizmi merkezi olma yolundaki ilk adımların atılması 1960’lı yıllara dayanıyor. Ancak son 3 yılda yapılan atılımla Palandöken’in çehresi tamamen değişti.

Kış sezonu boyunca yeterli kar miktarının bulunduğu Palandöken'de sabahın ilk ışıklarından güneş batıncaya kadar pistlerden yararlanılabilmesi en büyük avantajlardan biri. Palandöken'de sezon yılbaşından başlayarak yarıyıl tatilinin sonuna kadar yüzde 100 doluluk oranıyla geçiliyor.

Uzunluğu 2 bin ile 3 bin metre arasında değişen pistlerin zirve noktalarında ise teleski, telesiyej ve gondollarla çok rahat ulaşılabiliyor.

Dünyada 41 kayak merkezi arasında 18. sırada

Palandöken'e yapılan yatırımların her yıl geliştirilmesi Erzurum'daki kayak merkezinin dünya sıralamasındaki yerini de daha üst sıralara taşıyor. Dünyada 41 kayak merkezi arasında 18. sırada bulunan Palandöken Kayak Merkezi’ne 2011’de iki tane daha kayak pisti katıldı. Kiremitlik Tepe’de pistlerde uluslararası organizasyonlar düzenleniyor.

Palandöken'deki tesisler yalnızca turizme değil, kış sporlarında Türkiye'yi temsil eden sporculara da hizmet veriyor.

Doluluk seviyesi yüzde 90’a çıktı

2018-2019 kış sezonu da geçmişle kıyaslandığında benzeri görülmemiş bir şekilde bereketli geçiyor. Doluluk seviyesinin yüzde 90’a çıktığı otellerde, doluluğun sömestr ile birlikte yüzde 100’e çıkması bekleniyor.

Erzurum kent merkezine 4, havalimanına ise yalnızca 20 kilometre mesafedeki Palandöken kayak merkezi Rusya ve İran'dan gelen turistler için de bir cazibe merkezi.

Haber: Mustafa Yaldız

Kamera: Mikail Sevinç – İhsan Kırkbeşoğlu