Tam donanımlı 11 yeni 4x4 ambulans, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Koray Okur, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle iklim şartlarından dolayı 4x2 ambulanslarla oldukça zorlandıklarını belirtti.

Bu ambulanslarla çok büyük bir engelin ortadan kalktığını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından ilimize yeni 11 adet 4x4 ambulans gönderildi. Bunlardan önce elimizde 23 tam donanımlı ambulansımız vardı. Bunlardan 6'sı paletliydi. Yeni gelenlerle toplamda 40 ambulansla ilimize hizmet vereceğiz. Önceden 4x2 ambulanslarımız vardı. İlimizin iklim koşullarından dolayı vakalara geç ulaşıyorduk ama 4x4 ambulanslarımızla vakalara ulaşım süresini kısaltmış olacağız. Şehrimize ambulansların kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA