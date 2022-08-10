Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siparişe giden motokuryeler kafa kafaya çarpıştı
Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motokurye kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralı bir kurye ambulansla hastaneye kardırıldı.
Dün akşam saatlerinde sipariş yetiştirmek üzere yola çıkan motokuryeler cadde üzerinde seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu kuryeler yere savrulurken kuryelerden Abdullah Umay, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Umay’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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