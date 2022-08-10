Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus yolcu yurt dışına çıkışı yasak ilaçlarla yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda Rusya uyruklu bir yolcunun üst ve bagaj aramasında yurt dışına çıkışı yasaklanan ilaçlar ile sahte oturum kartları ele geçirildi.
Polis ekipleri, 8 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri Rusya vatandaşı Mılana A'yı durdurarak arama yaptı.
Şahsın üst ve bagaj aramasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış 1350 film kaplı ilaç, 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Ekiplerce İl Göç İdaresine teslim edilen şüpheli, sınır dışı edildi.
Etiketler: Kaçakçılık İstanbul Havalimanı
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