Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa Mahallesindeki ormanlık alanda saat 11.40 sıralarında dumanların yükseldiğinin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmeye başlandı.

Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale devam ediyor.

Yukarı Çobanisa Mahallesindeki yangın devam ederken Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Lütfiye Mahallesindeki yangına 4 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.