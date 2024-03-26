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Türkiye
AA 26.03.2024 05:04

Sinop'ta sanayi sitesindeki iş yeri ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangında, bir iş yeri ve depo kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta sanayi sitesindeki iş yeri ve depoda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap ev üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bir işletmeye ait depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi ile ilçe belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), belediyelere ait iş makineleri, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta sanayi sitesindeki iş yeri ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının işletmelerin yoğun olduğu bir bölgede çıktığını söyledi.

Tüm ekiplerin yangını söndürmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Ayhan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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