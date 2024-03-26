Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan hastanede yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü.

Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı iddia edildi.

Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.