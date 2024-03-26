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Türkiye
İHA 26.03.2024 04:32

Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ankara'da bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti.

Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan hastanede yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü.

Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı iddia edildi.

Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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