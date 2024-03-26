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Türkiye
AA 26.03.2024 00:33

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-25 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, silah, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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