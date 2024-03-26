Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakan Karapınar idaresindeki tır, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki tıra çarptı.
Ardından Semih Çapraz idaresindeki tır, Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç yönetimindeki tır da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı tıra çarptı.
Kazada sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.
Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.