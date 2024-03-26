Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.03.2024 00:01

Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hakan Karapınar idaresindeki tır, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki tıra çarptı.

Ardından Semih Çapraz idaresindeki tır, Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç yönetimindeki tır da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı tıra çarptı.

Kazada sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizli'deki "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır
00:48
Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:36
TEKNOFEST 1 milyon 630 bin başvuruyla rekor tazeledi
00:34
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
00:28
İstanbul-Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
00:09
İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu'nun yol açtığı kriz, İsrail’in güvenliği için kötü
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
FOTO FOKUS
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ