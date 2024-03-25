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Türkiye
İHA 25.03.2024 23:27

Ankara’da yangında yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yanan müstakil evden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 3 çocuktan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’da yangında yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf]

Öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin çabaları sonucu evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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