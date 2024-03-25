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Türkiye
AA 25.03.2024 23:29

Denizli'deki "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Denizli'deki "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta yaşayan 67 yaşındaki İbrahim Kızılkaya ile 12 yaşındaki S.E. arasında, S.E'nin kullandığı motosikletin çıkarttığı "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.E. eve giderek durumu babası H.E'ye anlattı.

H.E. daha sonra yanındaki tabancayla Kızılkaya'nın bulunduğu eve giderek rastgele ateş açtı.

Evde kiracı olan yabancı uyruklu M.E. ile ev sahibi Kızılkaya silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kızılkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı.​​​​​​​

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