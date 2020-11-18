Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kaptanı tutuklandı
Yasa dışı yollarla Sinop'tan Romanya'ya 115 düzensiz göçmeni götürmek isteyen teknenin kaptanı tutuklandı.
Sinop Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu, göçmen kaçakçılığına yönelik önceki gün operasyon düzenlendi.
Akliman açıklarındaki teknede, Romanya'ya gittikleri belirlenen Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu 115 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kaptanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen, Suriye uyruklu kaptan Hafız Mohamad tutuklandı.
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