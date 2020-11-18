Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Kaplan, şu ifadelere yer verdi:
"COVID-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."
Değerli Hemşehrilerim;— Tuncer KAPLAN (@tuncerkaplan) November 18, 2020
Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum.
Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederim.
Etiketler: Koronavirüs
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