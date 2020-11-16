Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sinop açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Sinop'ta, Karadeniz açıklarındaki teknede, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen ve Romanya’ya gitmeye çalışan 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Sinop’ta, Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında, Karadeniz açıklarındaki teknede yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Romanya’ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sinop Limanı’na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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