İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 578 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 26 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 302 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.