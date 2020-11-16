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11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile TSK'dan ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:38
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