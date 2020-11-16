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Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.
Gölcük ilçesinin Değirmendere Mahallesi'nde, Ömer Aydın idaresindeki 41 ADE 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Metrelerce sürüklenerek duran otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, kazada hasar gören direğin tamiri için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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