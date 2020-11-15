Kaza, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Mustafa Öğüt idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada alt yapı çalışmaları için açılan 4 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.