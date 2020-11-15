Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolünden çıkan otomobil, kanalizasyon çukuruna düştü. 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi.
Mustafa Öğüt idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada alt yapı çalışmaları için açılan 4 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.
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