Haber Giriş: Kaynak: İHA
Arnavutköy'de tamir edilmeye çalışılan otomobil alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Arnavutköy'deki bir oto tamirhanesinde tamir edilen otomobil birden alev aldı. Tamirhanenin bulunduğu sokak giriş çıkışa kapatılırken, alevler kısa sürede söndürüldü.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanesinde tamir edilmek istenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Tamirhane sahibi ve binada bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın söndürülemeyince olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Olumsuzluklara karşılık sokak, şeritlerle kapatıldı ve geçişe izin verilmedi. Tamirhanede herhangi bir hasar oluşmazken alevler içerisinde kalan otomobil kısa sürede söndürüldü.
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