Haber Giriş: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Şafak K. idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazada ters dönen otomobildeki sürücüyle Hilal ve Elif K. yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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