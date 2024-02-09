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Türkiye
AA 09.02.2024 10:43

Sinop'ta balıkçılar aynı saatte denize açılıyor

Sinop'ta bir araya gelen balıkçılar, aynı saatte denize açılıp aynı saatte limana dönme kararı aldı.

Sinop'ta balıkçılar aynı saatte denize açılıyor
[Fotograf: AA]

Ordulu 35 yıllık balıkçı gemisi kaptanı Erkan Ceylan, Sinoplu ve il dışından gelen balıkçılarla bir araya gelerek belirli saatler arasında avcılık yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

08.00'de denize açılıp 18.00'de limana dönüyorlar

Aldıkları karar doğrultusunda her gün saat 08.00'de denize açılıp saat 18.00'de avlanmayı bıraktıklarını anlatan Ceylan, "Yani gündüz avlanıp akşam saatlerinde limana dönüyoruz. Balık dağılmasın, toplu yerlerde dursun, uzaklaşmasın diye gece avlanmıyoruz." dedi.

"Hamsiden sonra istavrit başladı"

Düzenli olarak avlanmaya devam ettiklerini dile getiren Ceylan, Akliman, İnceburun ve Gerze civarında bol miktarda istavrit avladıklarını kaydetti.

Hava durumunun olumsuz olduğu günlerde tamir, ağ bakımı, onarım, temizlik gibi işleri yaptıklarını aktaran Ceylan, "Bu sezon palamutta hayal kırıklığı yaşadık. 5 ay boyunca hamside bol ve bereketli bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezon palamudun olacağını düşünüyorum. Palamut bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor. Hamsiden sonra istavrit başladı. Tekneler limana istavritle dönüyor." ifadelerini kullandı.

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