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Türkiye
İHA 09.02.2024 10:27

Kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

İstanbul Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ve diğer 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Bilik’in 7 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

Bakırköy’de bir ev sahibi kira zammı talep etti, kiracısı istediği zammı kabul etmeyince yanına destek olmaları için aldığı 2 kişiyle birlikte kiracısının evine gitti.

Kiracısına hakaret ederek, çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye daha saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

7 yıl 1 ay hapsine hükmedildi

Mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in kiracısını ‘silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama’ suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanık Bilik’in ‘silahla tehdit’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 ay 10 gün, ‘cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘hakaret’ suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ev sahibi Bilik, toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

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