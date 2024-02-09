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Türkiye
TRT Haber 09.02.2024 10:14

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Buna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.

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Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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