Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden Süheyla Adaş idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra şoförü Çetinkaya, koruması Yasin Akçaoğlu, diğer aracın sürücüsü Adaş ile torunları Hilal ve Onur Uçarsu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süheyla Adaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Hilal Uçarsu ise buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Çankırı İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Çankırı Devlet Hastanesine giderek Vali Karaömeroğlu ile diğer yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Vali Karaömeroğlu'nun Ankara'ya seyahati sırasında kaza geçirdiğini söyledi.

Karaömeroğlu ile araçta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayaz, "Diğer araçta bulunanlardan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara da geçmiş olsun diliyorum" dedi.