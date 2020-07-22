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Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, polis ekipleri 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.
Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.
Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.
Etiketler: kamyon adana kaçak akaryakıtSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:48
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