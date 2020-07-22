Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ayasofya Camii'nde kartpostallık gün batımı
[Fotoğraf: İHA]
Cuma günü kılınacak ilk namaz için hazırlıkların sürdüğü Ayasofya Camii'nde gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.
86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona gelindi.
İlk namazın beklendiği Ayasofyla'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Drone ile çekilen görüntülerde gün batımıyla kızıla bürünen gökyüzü Ayasofya manzarasına eşsiz güzellik kattı.
Mavi, sarı, ve kızıl renklerinin biriyle müthiş uyumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
Etiketler: İstanbul Ayasofya gün batımı ayasofya camiSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:38
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