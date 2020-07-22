Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA-AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerince yerleri belirlenen farklı ülkelere mensup 31 kişinin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Sivrice Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Ekipler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Maden Adası açıklarında da bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda ise 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: Sahil güvenlik düzensiz göçmen çanakkale balıkesirSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44
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