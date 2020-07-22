Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.
Kalem Adası açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 sığınmacıyı kurtardı.
Denizköy açıklarında da lastik bot içerisinde geri itilen 17 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: sığınmacı Yunan sahil güvenlik DikiliSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 07:34
Sıradaki Haber
Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz