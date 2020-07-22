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Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Başkentte belediyenin temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza Mevlana Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarı'nın kesişimdeki alt geçitte meydana geldi.
Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde seyreden Şükrü Çatar'ın kullandığı otomobil, B.K. yönetimindeki belediyenin temizlik aracına arkadan çarptı.
Otomobilin şoförü Şükrü Çatar ile araçta bulunan Gülbahar Çatar ve Cemalettin adlı bir çocuk yaralanırken, Osman Doğru ve henüz kimliği belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetti.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: ankara temizlik aracı mevlana bulvarı trafik KazasıSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 05:45
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