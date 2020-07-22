Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bazı adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları ve örgüt içerisinde dini eğitim verdikleri iddia edilen Suriye uyruklu A.O. ile G.E. yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: terör örgütü osmaniye il jandarma komutanlığı Osmaniye DAEŞSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:01
Son Haberler
- 10:59
- 10:57
- 10:54
- 10:41
- 10:46
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii'nde kartpostallık gün batımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz