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Türkiye
AA 27.02.2025 07:56

Sinop merkezli 3 ilde 'Hücre-14' operasyonu: 11 gözaltı

Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucu imal eden organize suç örgütüne düzenlenen 'HÜCRE-14' operasyonlarında 11 kişi yakalandı.

Sinop merkezli 3 ilde 'Hücre-14' operasyonu: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 3 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan M.C.Ö'nün yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin elebaşının talimatıyla tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze ilçesinde depolayarak, örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildiği bilgisini verdi.

Yakalanan 11 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi. Sinop Valimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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Ali Yerlikaya Uyuşturucu
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