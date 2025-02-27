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Türkiye
DHA 27.02.2025 07:33

İstanbul'da 2 ahşap binada yangın

Beşiktaş'ta 3 katlı 2 ahşap binada yangın çıktı. Yanan binada çökmeler meydana gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'da 2 ahşap binada yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yanan binada zaman zaman çökmeler meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul'da 2 ahşap binada yangın

İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan binalardan birinin 3'ncü katında kısmi çökmeler meydana gelirken, metruk olduğu öğrenilen binalar kullanılamaz hale geldi.

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