Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de 2 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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