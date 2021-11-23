Açıklama, Dışişleri Bakanlığından geldi. Buna göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bugün telefonda görüştü.

Açıklamada, "Görüşmede, Balkanlar'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.