Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.
Açıklama, Dışişleri Bakanlığından geldi. Buna göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bugün telefonda görüştü.
Açıklamada, "Görüşmede, Balkanlar'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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