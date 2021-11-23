Brezilya'nın Joinville kentinde düzenlenen Noel geçit töreni, kazanın adresi oldu.

Üzerinde kalabalığın biriktiği yol ağırlığa daha fazla dayanamayıp çöktü.

Yolun altında denize açılan bir kanal vardı. Ortalık bir anda can pazarına döndü...

Panik dolu anlar, amatör kameralara yansıdı.

Nehre düşenlerin yardımına çevredekiler koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine giderek müdahalede bulundu.

Olayda 30'dan fazla kişi yaralandı. Kanaldaki su seviyesinin yüksek olmamasının bir faciayı önlediği belirtildi.