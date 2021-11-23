İngiltere Askeri Eğitim Birimi Sözcüsü Daniel Johnson, yaptığı açıklamada, kaybolan askeri araçlarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Johnson, askeri araçların, Kenya Dağı yamaçlarında bulunan ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı eğitim merkezinde kaybolduğunu aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığına göre merkezde, 100 daimi ve 280 geçici personel görev yapıyor.

Kenya'daki İngiliz askeri üssünde binlerce Kenyalı asker eğitim görüyor.