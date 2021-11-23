Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 579 COVID-19 vakası tespit edildi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı.

Ülkede düzenlenen büyük festivallere rağmen, günlük vaka sayısı 543 günde görülen en düşük seviye oldu.

Öte yandan, son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam ölü sayısı 466 bin 147’ye ulaştı.

Hindistan’da, COVID-19’a karşı 944 milyon yetişkinin yüzde 81’inin ilk doz aşı yaptırdığı, 2'nci doz aşısını yaptıranların ise yüzde 43'te kaldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra ülkede henüz 18 yaş altı gruba COVID-19’a karşı aşı yapılmadığı bildirildi.