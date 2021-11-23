Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya’da Delta varyantının yoğun olarak etkilediği eyaletlerden Victoria’da 827, Yeni Güney Galler’de (NSW) 173, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 19 ve Kuzey Bölgesi’nde 3 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte kaydedilen bin 22 yeni vaka dahil, ilk vakanın tespit edildiği 25 Ocak 2020’den bu yana Avustralya genelinde virüse yakalananların sayısı 200 bin 673’e yükseldi.

Ülkedeki en yüksek vaka sayısı 112 bin 764 kişinin virüse yakalanmasıyla COVID-19’un merkezi haline gelen Victoria eyaletinde tespit edildi.

NSW ise 79 bin 994 vaka ile ikinci sırada yer aldı.

En fazla can kaybı da Victoria'da

Avustralya’da en fazla can kaybının kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 19 ve NSW’de 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde COVID-19’dan ölenlerin sayısı bin 965’e çıktı.

Halen 12 bin 577 vakanın bulunduğu ülkede 84’ü yoğun bakımda olmak üzere 538 kişi hastanede tedavi görüyor.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya’da COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 85,5, tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 91,7.

Yeni Zelanda’da son 1 günde 219 vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 219 kişi daha COVID-19’a yakalandı.

Ülkede toplam 4 bin 828 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, 6’sı yoğun bakımda olmak üzer 88 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Bugüne kadar 10 bin 393 Yeni Zelandalı virüse yakalanırken, 40 kişi hayatını kaybetti.