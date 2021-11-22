Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer/BioNTech 12-15 yaş grubunda tam etkili
[Fotoğraf: REU]
Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı.
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin sonucunda BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda COVID-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini duyurdu.
Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 kişide herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.
Söz konusu veri, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacak.
Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 23:54
- 23:39
- 23:31
- 23:20
- 23:38
Sıradaki Haber
TURKOVAC son virajda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz