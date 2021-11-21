Çankırı'da yaşayan 79 yaşındaki Selimet Atay, yüzme sporuna ayırdığı vakitle hem gençlere hem yaşıtlarına örnek oluyor.

Bel fıtığı şikayetiyle doktora başvuran Atay, ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktorunun yüzerek de şikayetlerini azaltabileceğini söylemesiyle spora başladı.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Kadın Eğitim Kültür Merkezine başvuran Selimet Atay, ilerleyen yaşına rağmen, yaz kış demeden yaklaşık 2 yıldır merkezdeki havuzu aktif olarak kullanıyor.

Atay, "Haftada 3 gün gelmeye çalışıyorum. Yüzmeyi, suyu zaten seviyorum, onun için bana hem eğlence, hem zaman geçirme, hem de tedavi oluyor" dedi.

"Hiç aklıma gelmiyor benim yaşım"

Yaşı ilerleyenlerin genelde "bizden geçti" dediğini ancak kendisinin hiçbir şeyden vazgeçmediğini söyleyen Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Benden hiçbir şey geçmedi. El işleri de yapıyorum. Boş durmuyorum, evde oturamam zaten. Benim gibiler gayret etsinler, 'yaşlandım, köşeme çekileyim' demesinler. Her yaşın bir güzelliği var, şimdi de torunlarımı seviyorum, onlarla yarışıyorum. O da çok güzel. Yaşıma başıma da bakmıyorum. Zaten hiç aklıma gelmiyor benim yaşım... Bana ne yaştan."

"Selimet teyzemizin azmi bütün kadınlarımıza örnek olmalı"

Merkezin sorumlusu Elif Uzun da Selimet Atay'ın yüzme kursunu aksatmayan üyelerinin başında geldiğini ifade etti.

Sağlık sorunları nedeniyle Atay'ın kursu tercih ettiğini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Selimet teyzemiz burada hem sosyalleşiyor hem de sağlık yönünden kendisini bir nevi tedavi etmiş oluyor. Çankırı bildiğiniz üzere denizi olmayan bir memleket. Deniz olmayan bir yerde de kadınlarımıza yüzme eğitimi vererek hem sağlık hem de sosyalleşme adına bir hizmet sunmaktayız. Selimet teyzemizin azmi bütün kadınlarımıza örnek olmalı. Evlere kendilerini kapatarak değil de buralarda sosyalleşerek, sağlık açısından daha iyi hissedebilecekleri bir merkez. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Kadınlar için çok büyük bir avantaj olduğumuzu düşünüyorum ve herkesi merkezimize bekliyoruz."