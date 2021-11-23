Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: ABC News, TRT Haber
Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AP]
Amerikalı Müslüman lider Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz'ın cansız bedeni New York'taki evinde bulundu.
ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı" kaydedildi.
Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi.
Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.
[Malcolm X'e dair. | Grafik: TRT Haber]
Etiketler: ABD
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