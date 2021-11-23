İtalya’nın Verona şehrinde bulunan charter havayolu geleneksel ödeme araçlarının yanında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve XRP gibi kripto para birimlerinde de ödeme almaya başladı.

Fast Private Jet'in Kurucusu ve CEO'su Mauro De Rosa, “Güncel teknolojik araçların kullanımı, kurumsal vizyonumuzun her zaman önemli bir bileşeni oldu. 21. yüzyılın hızla gelişen teknolojik ortamına uyum sağlamaya yönelik adımlarımız, şirketimizi farklılaştırarak havacılık endüstrisindeki büyümemizin de lokomotifi oldu” dedi.

Mauro De Rosa, bu yıl gerçekleştirilen tek özel jet uçuşu için yarım milyon dolar ödeme aldıklarını bununda sektörde küresel çapta ve tek kalemde yapılan en büyük kripto para işlemi olduğunu söyledi.

Kripto yakında en önemli para birimi olacak

İtalyan Fast Private Jet 2020’den itibaren kripto para biriminde ödeme kabul etmeye başlayarak küresel havacılık endüstrisinde bir ilke imza attı.

Mauro De Rosa, şirketin toplam ödeme işlemlerinin yüzde 33’ünün Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinde gerçekleştirildiğini ve kısa sürede kriptonun tek değilse de en önemli para birimi haline geleceğini anlattı.