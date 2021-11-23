Donanma sözcüsü Indika de Silva, Kurinchakeni bölgesinden ülkenin kuzeyindeki Kinniya kıyılarına seyahat eden feribotun alabora olduğunu açıkladı.

Silva, feribottan 12 kişinin kurtarıldığını, en az 6 kişinin öldüğünü aktardı.

Feribottaki toplam kişi sayısının henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.