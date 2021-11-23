İngiltere ile Fransa arasında yaşanan krizlerin ardından, İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekor kırıldı.

Göçmenlik yetkilileri son iki hafta içinde iki kez binden fazla düzensiz göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığını açıkladı.

Kanaldan İngiltere'ye geçen göçmenlerle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir tartışma, son haftalarda hükümetin en çok konuştuğu konuların başında geldi.

Ashfield'ın muhafazakar politikacısı Lee Anderson, Guardian gazetesine İngiltere Hükümeti Göçmenlik Bakanını göçmenleri gönderme işlemlerine başlaması konusunda uyardığını söyledi.

Anderson , "Falkland Adaları'nı yanayım. Bu. insanları caydırmanın tek yolu. Onlara, 'buraya gelirseniz 12 bin kilometre uzağa gönderilirsiniz' mesajını vermektir" dedi. ”

Falkland Adaları, 1980'lerde silahlı bir çatışmaya konu olan Arjantin ve İngiltere arasında tartışmalı bir açık deniz bölgesi.

İngiltere'nin bu savaşta galip gelmesine rağmen Arjantin, Falkland Adaları üzerinde bölgesel bir hakka sahip olduğunu ve onlara 'Las Malvinas' adını verdiğini savundu.

Göçmenlik verilerine göre, 24 bin 700'den fazla kişi, yalnızca 2021'de Kanalı geçerek İngiltere'ye yasa dışı yollardan giriş yaptı,

2020'de görülen geçiş seviyesinin üç katı.