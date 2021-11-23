Seul'u ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Güney Koreli diplomatlarla bir araya geldi.

Japon kamu yayıncısı NHK'ya göre, Güney Kore Asya ve Pasifik İşleri Genel Müdürü Lee Sang-ryol ile görüşen Funakoşi, ikili ilişkileri ele aldı.

Funakoşi, savaş dönemi istismar edilen Koreli kadınlar sorununa yönelik farklı yaklaşımlar sebebiyle ilişkilerin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Savaş dönemi zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödenmesi konusuna da değinen Funakoşi, bu konuda Güney Kore'den "Japonya'nın kabul edebileceği bir çözüm" beklediklerini belirtti.

Takımadalar gündemdeydi

Görüşmede, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı bürokratının geçen hafta, ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etmesi de gündeme geldi.

Funakoşi, ülkesinin bu konudaki kalıcı tutumu gereği ziyaretin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu belirtti ve Seul hükümetinden "uygun bir cevap" beklediklerini söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına göre, görüşmede Lee, takımadalar ve söz konusu ziyarete ilişkin Japonya'nın iddialarının "hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini" aktardı.

İki diplomat, Japonya-Güney Kore ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi hedefiyle Tokyo ve Seul'deki dışişleri otoriteleri arasında iletişimin korunmasında mutabakata vardı.

Seul ziyareti kapsamında Funakoşi, Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Noh Kyu-duk ile de görüştü.

Noh ve Funakoşi, Kuzey Kore sorununa yönelik ABD'nin dahil olduğu üçlü yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

Tazminat ve takımadalar

Tokyo hükümeti, tazminat sorununun 1965'te imzalanan ikili anlaşmayla "nihai ve tam olarak" çözüme kavuşturulduğunu bildirerek, çözüm için adım atmasına yönelik Güney Kore'ye çağrıda bulunuyor.

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı Genel Başkomiseri Kim Chang-yong'un geçen hafta, ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etmesi Tokyo'da tepki çekmişti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo hükümetinin ziyaret sebebiyle Seul hükümetini protesto ettiğini bildirerek "tarihi deliller ve uluslararası hukuk bağlamında adaların Japonya'ya ait olduğunu" kaydetmişti.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Tokyo hükümeti, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan ve Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.