Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: RT
İngiliz dernek duyurdu: Pandemide çocuk istismarı çağrıları rekor düzeyde
[Fotoğraf: Getty Images]
İngiltere'de Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği, pandemi sırasında çocukların cinsel istismarı veya sömürüsüne ilişkin çağrıların rekor düzeye ulaştığını bildirdi.
Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) 2021/22 döneminin ilk 6 ayında bildirilen çocuk istismarı vakalarının önceki yıla göre yüzde 36 artarak 4 bin 735'e ulaştığını açıkladı.
NSPCC yardım hattı başkanı Kam Thandi, çocuklara yönelik istismarın, pandemiyle birlikte arttığına dikkat çekti.
Thandi, çocukların, kendinlerini koruyabilecek yetişkinlerin "görüş alanından" uzak olmasının bu durumda etkili olduğunu vurguladı.
Derneğin bildirdiği rakamların ardından diğer bazı kuruluşlar da çocuk istismarlarına tepki mesajlarını paylaştı.
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