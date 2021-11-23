Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) 2021/22 döneminin ilk 6 ayında bildirilen çocuk istismarı vakalarının önceki yıla göre yüzde 36 artarak 4 bin 735'e ulaştığını açıkladı.

NSPCC yardım hattı başkanı Kam Thandi, çocuklara yönelik istismarın, pandemiyle birlikte arttığına dikkat çekti.

Thandi, çocukların, kendinlerini koruyabilecek yetişkinlerin "görüş alanından" uzak olmasının bu durumda etkili olduğunu vurguladı.

Derneğin bildirdiği rakamların ardından diğer bazı kuruluşlar da çocuk istismarlarına tepki mesajlarını paylaştı.