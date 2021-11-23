İtalya'nın rekabet kurumu, Apple ve Beats ürünlerinin satışında rekabete aykırı iş birliği yaptığı iddiasıyla ABD'li teknoloji devleri Amazon.com ve Apple Inc'e toplam 220 milyon euro para cezası verdi.

Rekabet gözlemcisi, şirketler arasındaki 2018 anlaşmasının sözleşme hükümlerinin, yalnızca belirli bayilerin Amazon.it'te Apple ve Beats ürünlerini satmasına izin verildiği anlamına geldiğini ve bunun Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

Yetkili, Amazon'a 68,7 milyon euro ve Apple'a 134,5 milyon euro para cezası vererek şirketlere, orijinal Apple ve Beats ürünlerinin perakendecilerine ayrımcı olmayan bir şekilde Amazon.it'e erişim izni verme kısıtlamalarını sona erdirmelerini söyledi.

Apple herhangi bir yanlış uygulamada bulunulduğunu reddetti ve para cezasına itiraz etmeyi planladığını söyledi.

"Müşterilerimizin orijinal ürünler satın almasını sağlamak için bayi ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve yalnızca orijinal Apple ürünlerinin satıldığından emin olmak için dünya çapında kolluk kuvvetleri, gümrük ve tüccarlarla çalışan özel uzman ekiplerimiz var" dedi.

Amazon ise henüz bir açıklama yapmadı.