Almanya'nın Mölln kentinde Arslan ailesinin yaşadığı ev 23 Kasım 1992’de kundaklandı.

Neonaziler tarafından çıkarılan yangında 51 yaşındaki Bahide Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 10 yaşındaki Yeliz Arslan hayatını kaybetti.

Yangından evin pencerelerinden atlayarak kurtulan ancak ağır yaralanan Arslan ailesinin diğer fertleri de, uzun süre tedavi gördü.

Evi kundaklayan neonazilerden biri yaşı küçük olduğu için 7,5 yıl, diğeri 15 yıl hapis cezalarının ardından yeni kimlikleriyle koruma altına alındı.

Anma töreni az sayıda katılımcıyla yapılacak

Irkçı kundaklamanın üzerinden 29 yıl geçti.

Bu yılki anma etkinliği de, koranavirüs önlemleri gölgesinde yapılacak.

Az sayıda katılımcıya izin verilen anma etkinliğinde Arslan ailesinin evinin önüne çiçekler bırakılacak.

"İlk ırkçı kundaklama"

Mölln faciası, Almanya’da Neonaziler tarafından yapılan ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçmişti.

Irkçı kundaklama unutulmasın diye Arslan ailesinin evinin yanı sıra şehrin girişine de bir anıt yapıldı.